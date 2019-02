बिहार: शादी से लौट रही पिकअप वैन की ट्रक से टक्कर, सात की मौत, आठ जख्मी

बिहार के सीवान में एक ट्रक और पिकअप वैन में भिड़ंत से सात लोगों की मौत हो गई. घटना देर रात की है. ये लोग पिकअप वैन में सवार होकर एक शादी से लौट रहे थे, तभी रात के अंधेरे में एक ट्रक से टक्कर हो गई. भिड़त इतनी जबरदस्त थी कि इसमें सात लोगों की मौत हो गई और आठ जख्मी हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला. स्थानीय लोगों ने ही घायलों को नजदीकी अस्पताल पर पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं दूसरी ओर यूपी के शामली में एक भी सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत और 15 घायल होने की खबर है. शामली जिले के जलालाबाद इलाके में एक बस और मोटरसाइिकल के बीच हुई टक्कर में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि 15 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने रविवार को बताया कि मोटरसाइिकल और बस के बीच यह टक्कर शनिवार शाम दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर हुई.

Bihar: 7 people dead and 8 injured in a collision between a truck and a pick-up van late last night in Siwan. The pick up van was on its way back from a wedding when the incident took place.