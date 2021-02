बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, तेजस्वी यादव ने बताया 'एंटीजन घोटाला'; जानें क्या है मामला

जानकारी के मुताबिक, बिहार में कोरोना टेस्टिंग (Corona Testing Scam) के नाम पर जो कथित घोटाला हुआ है, उसके अभी तक दो तीन बिंदु बिल्कुल साफ हैं. एक तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेटा की जो इंट्री हुई है, उसमें न तो मोबाइल नंबर और न ही पता मैच कर रहा है और बहुत सारे मोबाइल नंबर फर्जी साबित हुए हैं. कई लोगों से बात करने पर पता चला है कि उनकी जांच तो कभी हुई नहीं. सरकार इसके पीछे तीन कारण गिना रही है. हालांकि, विपक्ष का कहना है कि जांच के नाम पर 'एंटीजन घोटाला' हुआ है. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ढाई महीने पहले विधानसभा में यह अंदेशा जताया था.

हालांकि, सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोगों ने जैसे एक ही परिवार के कई लोगों की जांच हुई तो उन्होंने एक ही फोन नंबर दे दिया. कई लोगों ने अपने नाम और पते गलत दिए क्योंकि महामारी को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं.

क्या है एंटीजन घोटाला?

दरअसल, कोरोना की जांच के लिए दो तरह के टेस्ट- एंटीजन और आरटी पीसीआर- किए जाते हैं. बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, जिसमें से करीब 80 प्रतिशत टेस्ट एंटीजन हैं. इसके बारे में केंद्र की ओर से बिहार सरकार को भी बार-बार सुझाव दिए जा रहे थे कि आरटी पीसीआर टेस्ट किया जाए.

नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट में कहा, "मैंने पहले ही बिहार में कोरोना घोटाले की भविष्यवाणी की थी. जब हमने घोटाले का डेटा सार्वजनिक किया था तो CM ने हमेशा की तरह नकार दिया. इन्होंने अधिकारी बदल Anti-gen का वो “अमृत” मंथन किया कि 7 दिनों में प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा 10 हज़ार से 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख पार करा दिया."



Bihar had the worst testing statistics we repeatedly requested CM to ramp it up, he responded by transferring 3 health secretaries (who didn't fudge data) & ultimately faking the numbers through his trusted Babu's to mint money. CM must reply on this scamhttps://t.co/b4dvnZnks5