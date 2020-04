बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 65 पहुंची, बेगूसराय का 34 वर्षीय शख्स निकला Covid-19 पॉजिटिव

कुमार के पहले ट्वीट के मुताबिक, राज्य में अब तक कुल 7,199 टेस्ट किए गए हैं, इसके अलावा, 412 नमूने की जांच चल रही है. रविवार को कुल 504 टेस्ट किए गए हैं. राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (RMRIMS),पटना में इस वायरस से जुड़े 5,295 टेस्ट किए गए हैं. इसमें से अब तक 51 लोग के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं. वहीं, 161 सैंपल की टेस्टिंग चल रही है. इसी तरह, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना में कुल 1,205 जांचें की गई हैं, जिसमें 13 मामलों की पुष्टि हुई है. इस संस्थान में 140 नमूने की जांच होनी अभी बाकी है.

वहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH), दरभंगा में कोरोना के 375 टेस्ट हुए हैं, इसमें अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया जबकि 43 सैंपल की जांच लंबित है. इसी प्रकार, पीएमसीएच पटना में अब तक 324 टेस्ट किए गए गए हैं. इनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है. 68 सैंपल की जांच की जा रही है.

#BiharFightsCorona first update of the day.1 more covid-19 positive case in bihar taking the total to 65. 34 year old male in begusarai. contact tracing is being done.