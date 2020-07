बिहार में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में सामने आए सबसे ज्यादा 1432 नए मरीज

Bihar Coronavirus News: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 23 हजार 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच बिहार में मंगलवार को कोरोना का रिकॉर्ड मामला दर्ज किया गया. बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1432 नए केस सामने आए, जो एक दिन का रिकॉर्ड है. इसके साथ ही यहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 18853 पर पहुंच गया है और अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.



#BiharFightsCorona

Update of the day.

➡️ 1432 more #COVID19 +ve cases in Bihar taking the total to 18853.

➡️ No.of recovered cases till now is 12364

The break up is as follows. #BiharHealthDeptpic.twitter.com/uBW4b44MPn