Corona वॉरियर्स पर हमलों से नाराज़ बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे, बोले - छोड़ेंगे नहीं, जेल में सड़ा देंगे

डीजीपी ने आगे कहा, 'ऐसा करना बेहद अफसोसजनक है. 12 करोड़ की आबादी है. 99 प्रतिशत जो यहां की जनता है, उसका प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है. उसी के भरोसे हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं. तो एक प्रतिशत तो समाज में ऐसे लोग होते हैं, जो नासमझी के कारण या उद्दंडता, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी, मेडिकल अफसर, डॉक्टर या सेवा में जुटा कोई भी सरकारी कर्मचारी या पुलिस के साथ, कोई भी इस तरह का काम करेगा, उसके साथ बहुत ही कठोरता से पेश आएंगे. छोड़ेंगे नहीं. चाहें उनकी जितनी पैरवी हो. चाहें किसी जात के हों, किसी मजहब के हों, किसी दल के हों, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी.'

#WATCH Bihar DGP Gupteshwar Pandey: If anyone misbehaves with health worker, medical officer,govt employee, magistrate or police we'll take it very strictly. Won't spare them regardless of any approach they might have&any class, caste or religion they belong to. No discrimination pic.twitter.com/aeJbbnLbNM