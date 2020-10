चिराग पासवान के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई, LJP अध्यक्ष ने कुछ यूं दिया जवाब

लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने जन्मदिन पर पटना के पटन देवी मंदिर में पूजा भी की. बिहार के चुनावी हलचल के बीच और और पिता राम विलास पासवान को खोने के बाद आज चिराग अपने जन्मदिन के अवसर पर पटना के पटन देवी का दर्शन करने पहुंचे.

चिराग पासवान ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पिता रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) का पुराना वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट भी लिखा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मिस यू पापा... मैं आपके बिना अधूरा हूं... कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा!"

Miss you papa...

I'm incomplete without you...

Nothing will ever be the same!