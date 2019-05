बिहार: बीजेपी सांसद के बेटे ने पत्नी, मां और बहन से की मारपीट, हुआ गिरफ्तार

बिहार के गया से बीजेपी (BJP) सांसद हरि मांझी के बेटे राहुल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. राहुल कुमार पर कथित रूप से अपनी पत्नी, मां, बहन और बच्चों की पिटाई करने का आरोप है. गया के डीएसपी ने कहा, 'सांसद हरि मांझी ने अपने बेटे के खिलाफ कल शिकायत की थी. मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी नशे में पाया गया था. आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है /और जांच जारी है.' बता दें कि बीजेपी सांसद हरि मांझी के बेटे राहुल कुमार को बीते साल शराब पीने के जुर्म में भी गिरफ्तार किया जा चुका है. तब आरोपी के पिता हरि मांझी ने कहा था कि उन्होंने पुलिस से बड़े पैमाने पर शराब के कारोबार की शिकायत की थी लेकिन उनके खिलाफ साजिश रची गई और शराब माफिया की जगह उनके बेटे को फंसाया गया.

Bihar: Gaya BJP MP, Hari Manjhi's son Rahul Kumar arrested for allegedly beating up his wife,mother,sister & child.Gaya DSP says,"MP Hari Manjhi called us y'day to complaint against his son. In medical reports, accused was found to be intoxicated. Case registered, probe underway" pic.twitter.com/ZtdbdiffSO