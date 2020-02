पुलिस अधिकारी नहीं पहचान पाया तो मंत्री गुस्से में बोले- इसे ड्यूटी पर क्यों लगाया, सस्पेंड करो, देखें VIDEO

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (Mangal Pandey) को एक कार्यक्रम में उस समय अचानक गुस्सा आ गया, जब एक पुलिस अफसर ने उन्हें नहीं पहचाना. उन्होंने फौरन वहां मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उस पुलिस अफसर को सस्पेंड करने के निर्देश दे डाले. न्यूज एजेंसी ANI ने इसका वीडियो जारी किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान में खोले जा रहे अस्पताल के भूमि पूजन समारोह में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे थे. उनके साथ कई अन्य वीआईपी और प्रभारी भी थे. जब वह अंदर जाने लगे तो उनके आगे चल रहे लोगों को वहां सुरक्षा में तैनात अफसर ने रोकने की कोशिश की. फिर क्या था, स्वास्थ्य मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने वहां खड़े पुलिस के आला अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए उस पुलिस अफसर को सस्पेंड करने को कहा.

#WATCH Bihar Health Minister Mangal Pandey asks for suspension of a police officer who fails to recognise the minister; The police officer was deputed for security at the foundation stone laying ceremony of a hospital in Siwan yesterday. pic.twitter.com/gsG71WwsdD