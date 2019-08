बिहार: नीतीश के मंत्री बोले- भगवान शिव और हनुमान बिंद जाति से आते हैं

बिहार के खनन मंत्री बृज किशोर बिंद ने भगवान शिव को बिंद जाति बताया है. कैमूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कल पटना में राज्यपाल फागू चौहान के स्वागत एवं अभिनंदन में आर्य समाज की आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही गयी अपनी बातों को बुधवार को दोहराते हुए बृज किशोर बिंद ने कहा ''शंकर भगवान जात के बिंद थे.''

Bihar Minister, Brij Kishor Bind: It is mentioned in Shiva Puran that Lord Shiva was from Bind caste. When Lord Krishna can be a 'Gwala' (a shepherd), Lord Ram can be a Kshatriya, then, why can't Lord Shiva be a 'Bind'. pic.twitter.com/uJ6ZrCOLJz