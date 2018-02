'शहीद के घर चला जाता, तो क्या वह जिंदा हो जाते?' : नीतीश सरकार में भाजपा मंत्री

बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री विनोद सिंह को जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के करन नगर में शहीद हुए अपने राज्य के जांबाज मुजाहिद खान को उनके परिजनों से मिलने और अंतिम विदाई देने की फुर्सत न निकाल पाने का जरा भी अफसोस नहीं है. उन्होंने गुरुवार को कहा, "अगर मैं भोजपुर उनके घर चला जाता तो क्या वह जिंदा हो जाते?" बिहार के पीरो के रहने वाले मुजाहिद खान श्रीनगर के करन नगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे. वह सीआरपीएफ की 49वीं बटालियन के जवान थे. उनका पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव लाया गया था. नीतीश सरकार ने पांच लाख रुपये का चेक भेजा था, जिसे लेने से शहीद के परिजनों ने इनकार कर दिया था. शहीद के भाई ने कहा था, "सरकार का कोई मंत्री तो आया नहीं, कम से कम सम्मानजनक रकम तो भिजवाते, ताकि बूढ़े मां-बाप का आसानी से गुजारा हो सके."यह भी पढ़ें - शहीद मुजाहिद के परिवार वालों ने बिहार सरकार से मुआवजा राशि लेने से किया इनकार

Bihar Minister Vinod Singh talks about not being present for the last rites of CRPF's Mujahid Khan (lost his life in Srinagar's Karan Nagar), says, 'kal hi jaake kya fayda hota, maine dil se unko salute kiya hai, aur kal hi jaake kya hum unko zinda kar dete?' pic.twitter.com/r4Tt5KImyb