तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप ने अमित शाह की वर्चुअल रैली का किया विरोध, कार्यकर्ताओं संग बजाई थाली

बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) के मद्देनजर BJP आज से चुनावी अभियान की शुरूआत कर रही है. तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने इस रैली का विरोध करती हुई नजर आ रही है. आरजेडी नेता राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग थाली बजाकर इस वर्चुअल रैली का विरोध जताया. पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों के हालातों को सुधारने के बजाय चुनाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अगुवाई में हो रहे इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे जरूरी नियमों का पालन होता हुआ भी दिखाई दिया.

#WATCH Patna: RJD leaders Rabri Devi, Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav clang utensils to protest against Home Minister Amit Shah's virtual rally to be held today and over the situation of migrant workers. #Biharpic.twitter.com/Cw7HMVfOob