राम मंदिर की तर्ज पर बिहार में सीता माता मंदिर, चिराग पासवान बोले- सरकार आते ही रखेंगे आधारशिला

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चिराग पासवान ने कहा, "जैसे माता सीता के बिना राम अधूरे हैं, वैसे राम के बिना माता सीता. इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, उससे भी बड़े माता सीता मंदिर का निर्माण सातामढ़ी में हो. इसके पीछे का उद्देश्य-मेरी आस्था और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है. लोजपा की जो अगली सरकार बनेगी उसी में हम मंदिर की आधारशिला रखेंगे.

क्या बिहार चुनाव के बाद आपकी सरकार बनेगी पूछे जाने पर LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, "बिलकुल हमारी सरकार बनेगी. कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और भाजपा के नेतृत्व में हम भाजपा-लोजपा सरकार बनाएंगे."

