RJD नेता तेजस्वी यादव को लेकर मुजफ्फरपुर में लगे पोस्टर, लिखा- ढूंढकर लाने वाले को 5100 रुपये का नकद इनाम

बिहार के 16 जिलों में चमकी बुखार (मस्तिष्क ज्वर) से इस महीने की शुरुआत से 600 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अबतक 136 बच्चों की मौत हो चुकी है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक अब तक 117 बच्चों की मौत हुई है. इसके अलावा भागलपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामंढी और समस्तीपुर से भी मौतों के मामले सामने आए हैं. मुजफ्फरपुर की घटना पर लोग शासन-प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर में लिखा है, 'लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही तेजस्वी यादव लापता हैं'. पोस्टर में उन्हें ढूंढकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की गई है.

Bihar: Poster announcing a reward of Rs 5100 for the person who finds Tejashwi Yadav, seen in Muzaffarpur. pic.twitter.com/1gO6CUc5J6