VIDEO: राजद विधायक की गुंडागर्दी, सरेआम शख्स को जड़े थप्पड़ और दी गालियां, हरकत कैमरे में कैद

पावर और पद का गुरुर नेताओं में किस कदर होता है, इसकी बानगी एक बार फिर से बिहार में देखने को मिली है. शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के एक विधायक के ऊपर सत्ता का गुरुर सिर चढ़कर बोला और उनकी दबंगई कैमरे में कैद हो गई. दरअसल, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ में राजद विधायक प्रहलाद यादव ने जमीन विवाद में एक शख्स को थप्पड़ मारा और डराया धमकाया. इतना ही नहीं, विधायक ने शख्स के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया.

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके मुताबिक, लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव जबरन एक शख्स को डरा धमका रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं. हालांकि, इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. बता दें कि प्रहलाद यादव पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं.

#WATCH Bihar: RJD MLA Prahlad Yadav slaps a man in Lakhisarai district's Suryagarha over a land dispute matter. A case has been registered in this regard. (Note: Strong language) (11.01.2019) pic.twitter.com/JvX5PEG2b1