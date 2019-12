CAA Protest: नागरिकता कानून के विरोध में बिहार बंद के दौरान RJD कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, देखें VIDEO

बिहार (Bihar) में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कार्यकर्ताओं ने नागरिक संशोधन कानून (Citizenship Act) और एनआरसी (National Register of Citizens) के विरोध में बुलाए बंद के दौरान भागलपुर में वाहनों में तोड़-फोड़ की. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका इसका विडियो जारी किया है, जिसमें राजद कार्यकर्ता वाहनों पर लाठियां बरसाते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा राजद के हजारों समर्थकों ने संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के तहत राज्यव्यापी बंद लागू करने की कोशिश करते हुए शनिवार को रेल और सड़क यातायात बाधित कर दिया. राजधानी पटना में पार्टी के सैकड़ों समर्थक लाठियां और पार्टी के झंडे लेकर रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों में घुस गए लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया. पार्टी समर्थकों में बच्चे भी शामिल रहे.

#WATCH RJD workers vandalise auto rickshaws in Bhagalpur during 'bandh' called by the party against Citizenship Act and National Register of Citizens. #Biharpic.twitter.com/d2sbDcdlA2