बिहार : नवादा में आकाशीय बिजली गिरी, आठ बच्चों की मौत, आठ घायल

नवादा जिले के काशीचक थाना के धानपुर मुशहरी में आकशीय बिजली गिरने की घटना में आठ बच्चों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य बच्चे घायल हो गए. घायलों को काशीचक के बौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सदर अस्पताल नवादा में दाखिल कराया गया है. इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. बिजली गिरने की एक अन्य घटना में बोझमा के 60 वर्षीय विष्णुदेव यादव की मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, धानपुर मुशहरी में बच्चे खेल रहे थे, तभी बारिश होने लगी. बचाव के लिए बच्चे पेड़ के नीचे चले गए. इसाी दौरान वज्रपात की घटना हुई. इस घटना में नीतीश मांझी, रमेश मांझी, छोटू मांझी, गणेश मांझी, छोटू मांझी, मुन्नी लाल मांझी, मोनू और प्रवेश कुमार की मौत हो गई. जबकि गणेश मांझी, कुंदन मांझी, नंदन कुमार, राकेश मांझी, मसुरिया मांझी, नंद मांझी, अंकित मांझी और कुम्हरा मांझी घायल हो गए. घायलों को काशीचक के बौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सदर अस्पताल नवादा में दाखिल कराया गया है. इनमें से एक गणेश मांझी की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Bihar: 8 children dead & 9 injured after lightning struck Dhanapur village in Nawada. More details awaited. pic.twitter.com/qU9LD5w8L2