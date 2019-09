बिहार की सीतामढ़ी जेल में हत्यारे का मना जन्मदिन, VIDEO वायरल होने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बिहार के सीतामढ़ी जेल (Sitamarhi Jail) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुख्यात बदमाश अपने साथियों को जन्मदिन पर पार्टी देते नजर आ रहा है. 2015 में दो इंजीनियरों की हत्या के दोषी गैंगस्टर पिंटू तिवारी (Pintu Tiwari) का जन्मदिन मनाने के लिए सीतामढ़ी जेल (Sitamarhi Jail) में भव्य पार्टी का आयोजन भी किया गया था. जेल में जन्मदिन मनाने की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 7 गार्ड को निलंबित कर दिया गया है. इस दौरान जेल परिसर को गुब्बारों से सजाया गया था, और केक की भी व्यवस्था की गई थी. दोषी पिंटू तिवारी (Pintu Tiwari) को भी कैदियों से उपहार स्वीकार करते देखा गया था. बाद में पिंटू तिवारी को कैदियों के साथ खाना खाते भी देखा गया.

Bihar: In a video birthday of a criminal, Pintu Tiwari (in black t-shirt), was seen being celebrated inside the premises of Sitamarhi jail. In the video, he can be seen cutting a cake, receiving presents from other inmates and having food with them. pic.twitter.com/8UWzTwBZLH