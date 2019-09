बिहार में भाजपा नेताओं को अचानक नीतीश कुमार के नेतृत्व से क्यों होने लगी है बोरियत?

पिछले दो दिनों के दौरान बिहार भाजपा के दो से अधिक नेताओं ने एक राग छेड़ा हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की सत्ता में पंद्रह वर्ष रह लिए, इसलिए उन्हें बिहार की गद्दी की कमान अब भाजपा नेता ख़ासकर सुशील मोदी को सौंप कर दिल्ली चले जाना चाहिए. मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शनिवार को रांची में झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. जहां उन्होंने शराबबंदी पर रघुबर दास सरकार को घेरा और बताया कि कैसे बिहार हर मामले में झारखंड से आगे निकल चुका हैं.

राजद नेता शिवानंद तिवारी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा- अब BJP आपको ढोने को तैयार नहीं...

इसके बाद सोमवार को भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान ने एक बयान से राजनीतिक विवाद की शुरुआत की. उन्होंने कहा, ''बहुत हुआ नीतीश कुमार. अब उन्हें दिल्ली की राजनीति में जाना चाहिए और बिहार की गद्दी भाजपा नेताओं को देना चाहिए.'' पासवान ने अपनी पसंद का मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी बताया. जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने इसके जवाब में कहा कि जब जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया हैं तब इस मांग की क्या ज़रूरत हैं.

@NitishKumar is the Captain of NDA in Bihar & will remain its Captain in next assembly elections in 2020 also.When Captain is hitting 4 & 6 & defeating rivals by inning where is the Q of any change.