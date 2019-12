CAA के विरोध में RJD का बिहार बंद: कई जिलों में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकीं, किया चक्काजाम

बिहार (Bihar) में राजद (RJD) के हजारों समर्थकों ने संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी (NRC) के खिलाफ प्रदर्शन के तहत राज्यव्यापी बंद लागू करने की कोशिश करते हुए शनिवार को रेल और सड़क यातायात बाधित कर दिया. राजधानी पटना में पार्टी के सैकड़ों समर्थक लाठियां और पार्टी के झंडे लेकर रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों में घुस गए लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया. पार्टी समर्थकों में बच्चे भी शामिल रहे. नवादा में बंद समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर प्रदर्शन किया. उन्होंने वहां सड़क पर पहिए जलाए जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हुआ.

प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फरपुर के जीरो मील चौक पर भी प्रदर्शन किया. अररिया और पूर्वी चम्पारण जिलों में बंद समर्थकों के रेल की पटरियों पर बैठने की खबरें मिली हैं. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र कुमार ने कहा, ‘‘राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त बलों की तैनाती की गई और संबंधित अधिकारियों के समक्ष परेशानी खड़ी करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटने के लिए कहा है.''

Bihar: VIP (Vikassheel Insaan Party) party workers break barricades during demonstration in Patna against the #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/dZjHsKIRXb