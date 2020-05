बिहार में Coronavirus के 49 मामले आए सामने, संक्रमितों की संख्या पहुंची 629

बिहार में रविवार को कोरोना संक्रमण के 49 नये मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 629 हो गई. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूरों की संख्या को देखते हुए टेस्टिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. उन्होंने चिंता जताते हुए बिहार में मामलों में बढ़ोतरी की भी आशंका व्यक्त की. संजय कुमार ने बताया कि आज 2 हजार से ज्यादा लोगों के टेस्ट आज किए जाने हैं.

#BiharFightsCorona testing statistics as of 10 am on 10/5/2020. 629 positive covid cases till date.the revised testing strategy,in view of migrants,is underway and has picked up.we share your concern.we have more than 2000 samples to be tested for today. pic.twitter.com/W93rjgQfw7