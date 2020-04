बिहार में कोरोनावायरस के अब तक 31 मामले आए, कुल 2,629 टेस्ट किए गए, 3 लोग हुए ठीक

कुमार के ट्वीट के अनुसार, राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (RMRIMS), पटना में शुक्रवार तक इस वायरस से जुड़े 2,239 टेस्ट किए गए हैं. इसमें से अब तक 19 लोग के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं. वहीं, 500 सैंपल की टेस्टिंग अभी बाकी है. इसी तरह, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना में 362 जांच की गई है, जिसमें 12 मामलों की पुष्टि हुई है. इस संस्थान में 420 नमूने की जांच होनी अभी बाकी है. दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH), दरभंगा में कोरोना के 28 टेस्ट हुए हैं, इसमें अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया जबकि 12 सैंपल की जांच लंबित है.

उन्होंने बताया कि सिवान और गोपालगंज जिलों के टेस्ट को जोड़ने से IGIMS के नतीजे बढ़े हैं. आज पीएमसीएच लैब भी शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच में तेजी लाने का हमारा प्रयास है.

#BiharFightsCorona altogether 2629 pcr tests done till yesterday.31 positive and 3 cured till date.pmch lab to start today.igims results higher due to taggging of siwan & gopalganj.our effort is to augment testing. pic.twitter.com/s5fsShc5VQ