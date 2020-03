Coronavirus: बिहार में राशन कार्ड वाले परिवारों को 1 महीने के लिए मुफ्त राशन मिलेगा 

Coronavirus Update: कोरोना वायरस की वजह में बिहार में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें अगले एक महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा. नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये मिलेंगे. साथ ही कक्षा 1 से कक्षा 12 के छात्रों को 31 मार्च तक छात्रवृत्ति मिलेगी. इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पेंशनरों को भी 3 महीने की पेंशन अग्रिम मिलेगी. इसके साथ-साथ स्वास्थ्य अधिकारियों और श्रमिकों को पुरस्कार के रूप में एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा.



