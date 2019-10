पटना जल जमाव के जांच के लिए समिति के गठन का मामला : सुशील मोदी ने नीतीश सरकार की लाज बचाई

पटना में जलजमाव क्यों हुआ इसकी जांच के लिए बनाई गई समिति को लेकर उठे विवाद के बाद अब खबर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को जैसे ही इस आदेश के बारे में पता चला उन्होंने रात में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से जानकारी ली और साफ़ कहा कि कि ये जांच दल काम शुरू नहीं करेगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ख़ुद विभाग की समीक्षा करने वाले हैं तब तक कोई जांच और उसमें वे अधिकारी कैसे शामिल हो सकते हैं जिनके ऊपर सारा दोष है. इस तरह रातों-रात सुशील मोदी ने सरकार को फजीहत से बचा लिया. हालांकि न्यूज एजेंसी ANI से सुशील मोदी ने कहा है कि ऐसी किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है. वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बाद अब नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भी सफ़ाई दी कि कोई आदेश नहीं दिया गया गया है. हालांकि शर्मा ने माना कि विभाग में ऐसा प्रस्ताव था लेकिन जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समीक्षा के बाद गठन किया जायेगा.

Bihar Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi on reports that a committee has been formed to probe Patna floods and fix accountability for the same: No committee of any sort has been formed. pic.twitter.com/REgs3PAfI9