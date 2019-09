वन विभाग की करतूत देखिए, नीलगायों को जिंदा दफन कर दिया

बिहार के वैशाली में वन विभाग की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसले मानवता शर्मसार हो गई. दरअसल भारत सरकार के एक प्रावधान के मुताबिक नीलगाय के सशर्त शिकार की इजाजत है. इस के तहत वन संरक्षक महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया कि 3 प्रखंडों में नील गायों का शिकार किया जाए और निर्धारित प्रक्रिया के बाद उन्हें दफना दिया जाए. लेकिन इसी आदेश का पालन करते समय इस काम लगे वन विभाग के कर्मचारी नीलगायों को जिंदा दफनाना शुरू कर दिया. जिले के वन विभाग ने पिछले 4 दिनों में 300 से ज्यादा नीलगाय को मारने का दावा किया है. लेकिन जो जो तस्वीर सामने आई है बेहद हैरान करने वाली है. जेसीबी मशीन से ज़िंदा नीलगाय को गड्ढे में धकेल गिराने के बाददफ़न किया जा रहा है.

(गढ्ढे में दफन की जा रही नीलगाय)

नीलगाय को मरना किसानों की फसल को बचाने की कवायद है. लेकिन इसके लिए प्रावधान है कि नीलगाय को गोली मारने के बाद ही उसको दफनाया जाये.

हालांकि वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने इस मामले में जांच और कार्रवाई की बात कही है. वैशाली वन प्रमंडल प्राधिकारी ने कहा की जानवर को मारने के बाद दफनाने की प्रक्रिया है. अगर जांच में वीडियो सही पाया जाएगा तो सम्बंधित लोगो पर कार्रवाई की जाएगी.

Nilgai नील"गाय" buried alive in #Bihar#India



The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated~#MahatmaGandhi#AnimalCruelty@BiharForestDept@Manekagandhibjp@PetaIndia@narendramodi@ParveenKaswan@SanctuaryAsia@BiharPoliceCGRC@moefccpic.twitter.com/ScCz9ZxJZW