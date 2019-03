मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेपकांड: बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेपकांड (Muzaffarpur Shelter Home Case) मामले में जेल में बंद बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा (Manju Verma) को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में मंजू वर्मा 20 नवंबर से जेल में बंद थी.

Former Bihar Minister Manju Verma has been granted bail by Patna High Court in connection with Arms Act case linked to Muzaffarpur Shelter Home Case. She was lodged in jail since 20 November 2018. (file pic) pic.twitter.com/gphkDebN8S