बिहार में चौकीदार को उठक-बैठक कराने के मामले में अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी निलंबित

बिहार में चौकीदार को उठक-बैठक कराने और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. इस बात की जानकारी राज्य के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने दी. बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉ.प्रेम कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि अररिया जिला कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें अररिया जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा एक चौकीदार को उठक-बैठक कराया गया था. जिसके बाद सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था.

Visuals are from my home dist Araria Bihar,a constable has been treated very badly bcz he stopped senior officer for corona regarding checking pic.twitter.com/JEsWhLzWaU