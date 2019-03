शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा कोई NDA नेता तो प्रशांत किशोर ने मांगी माफी, PM की रैली में पटना में ही थे सभी मौजूद

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के शहीद जवान को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि न देने पर पिता द्वारा गुस्सा जाहिर करने के बाद जनता दल-यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने उनसे माफी मांगी है. किशोर ने रविवार को ट्वीट किया, 'हम उन सभी लोगों की ओर से माफी मांगते हैं जिन्हें दुख की इस घड़ी में आपके साथ होना चाहिए था.' बता दें, बेगुसराय जिले के रहने वाले पिंटू सिंह शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे.

पटना एयरपोर्ट पर रविवार को जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो कोई भी राजग नेता या बिहार का मंत्री मौजूद नहीं था. इससे नाराज उनके पिता चक्रधर सिंह ने कहा, 'मंत्रियों को बस सत्ता में बने रहने की चिंता है. यह दर्शाता है कि उन्हें सैनिकों की कितनी चिंता है.' साथ ही उन्होंने कहा, 'राजग नेता संकल्प रैली (प्रधानमंत्री की रैली) को लेकर अधिक चिंतित थे. उन्होंने एक बहादुर सैनिक को श्रद्धांजलि देने की उपेक्षा की है जो देश के लिए शहीद हो गया.'

