लालू प्रसाद यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, सीबीआई ने किया था बेल का विरोध

चारा घोटाले (Fodder Scam) में जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी. लेकिन सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए जमानत मांग रहे हैं.

हलफनामे में सीबीआई ने कहा था, 'लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं. वह जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं. लालू यादव आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांग रहे हैं. मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे है.' साथ ही सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

