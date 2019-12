लालू यादव ने नागरिकता कानून के बहाने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा- धर्मनिरपेक्षता का चोला उतर गया

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर निशाना साधा है. लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा, "नीतीश ने समाजवादी चरित्र तो पहले ही खो दिया था अब उसका नक़ली धर्मनिरपेक्षता का चोला भी उतर गया.". लालू यादव ने 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में जनता दल (युनाइटेड) के साथ गठबंधन करने और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर लिखा, "आदतन विश्वासघाती नीतीश के पेट की आँत में छुपे दाँत गिनने के बाद भी केवल सांप्रदायिक साँपों से देश के बहुरंगी सामाजिक ताने-बाने और संविधान को बचाने के लिए ही ज़हर पीकर उसे CM बनाया था."

इससे पहले राजधानी पटना के कई क्षेत्रों में नीतीश कुमार के लापता होने के पोस्टर लगाए गए. पोस्टर के बहाने राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर ट्वीट कर लिखा " मुंह पर ताला, कान पे जाला, आंख पे पट्टी, नहीं अता-पता है वो लापता #CAB_NRC पर मौन बूझो कौन ?"

गौरतलब है कि पटना में लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि नीतीश कुमार लापता हैं जो भी उन्हें ढ़ूढ कर लाएगा बिहार उसका आभारी रहेगा. एक पोस्टर में लिखा गया है कि अदृश्य मुख्यमंत्री जो पांच वर्ष में सिर्फ एक दिन शपथ ग्रहण के समय दिखाई देता है. वहीं एक अन्य जगह लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है ध्यान से देखिए इस चेहरे को यह कई दिनों से न दिखा है न सुना गया है.

Bihar: 'Missing' posters of Chief Minister Nitish Kumar put up across the city in Patna. pic.twitter.com/IZcMu230Km