रांची : लालू यादव की तबीयत बिगड़ने पर रिम्स पहुंचा परिवार, तेजस्वी बोले- पिता की हालत गंभीर

लालू यादव को देखने पहुंचे तेजस्वी यादव ने रिम्स से निकलने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "हमारा परिवार उनके (लालू प्रसाद यादव) लिए बेहतर इलाज चाहता है. सभी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों को यह विश्लेषण करना है कि उन्हें यहां इलाज दिया जा सकता है. उनकी हालत गंभीर है. मैं मुख्यमंत्री से कल (शनिवार) मुलाकात करूंगा."

Our family wants better treatment for him (Lalu Prasad Yadav) but it is for doctors to analyse what treatments can be provided here, after all test reports come. His situation is serious, I'll meet Chief Minister tomorrow: RJD leader Tejashwi Yadav https://t.co/Oj76C0ygdApic.twitter.com/2cwYnEOsRM