बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृर रेप कांड पर NDTV की खबर पर मुहर लग गई है. मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ संबंधों को लेकर सवालों के घेरे में फंसी मंत्री मंजू वर्मा के बाद अब खुद आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने भी माना है कि उन दोनों के बीच बातचीत होती थी. मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने माना कि उसकी बातचीत मंत्री मंजू वर्मा से होती थी. हालांकि, उस दौरान उसने यह भी कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है.

I was thinking of joining Congress and it was almost final that I contest elections from Muzaffarpur. This is also happening due to that. None of the girls has taken my name, you can check that for yourself: Brajesh Thakur, #MuzaffarpurShelterHome case accused pic.twitter.com/2W77omtuSo