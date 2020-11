"बदलाव चाहते हैं हम, यहां न सरकारी अस्पताल और न रेलवे लाइन" : एनडीटीवी से बोले मधुबनी के वोटर

एनडीटीवी संवाददाता ने क्षेत्र के मतदाताओं से यह जानने की कोशिश की वह किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं. एक मतदाता ने कहा कि गंदगी भी यहां एक मुद्दा है, यहां बहुत गंदगी है. वोट डालने के लिए लाइन में लगे एक अन्य वोटर ने कहा कि हम नयी सरकार लाना चाहते हैं, पुरानी सरकार से थक गए हैं. बेरोजगारी और कोरोना की वजह से कोई रोजगार नहीं मिला है.

