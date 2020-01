पवन वर्मा के खत पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा- कोई आदमी पार्टी का रहता है, और पत्र...

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और JDU के वरिष्ठ नेता पवन कुमार वर्मा (Pawan Kumar Verma) के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2020) में जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गठबंधन को लेकर अभी भी सवाल-जवाब का दौर जारी है. पवन कुमार वर्मा (Pawan Kumar Verma) ने नाराजगी जाहिर करते हुए नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को पत्र लिखा था, और CAA और NRC पर पार्टी की विचारधारा की स्पष्टता की मांग की थी. इस पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा, ''इसको कहते हैं पत्र? कोई आदमी पार्टी का रहता है और पत्र लिखता है पत्र देता है, तब ना उसका जवाब होता है. इसे पत्र कहते हैं... ईमेल पर भेज दीजिए कुछ और प्रेस में जारी कर दीजिए.''

Bihar Chief Minister Nitish Kumar on JD (U) leader Pavan Varma's letter to him:Isko kehte hain patra?Koi aadmi party ka rehta hai, aur patra likhta hai aur patra deta hai, tab na uska jawab hota hai. Ise patra kehte hain...email per bhej dijiye kuch aur press me jaari kar dijiye! pic.twitter.com/RatjkhfxyP