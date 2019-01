हाजीपुर में आपराधियों ने एक शख्स को तो जमुई में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने दो को गोली मारी

बिहार में एक बार फिर से अपराधियों के बढ़ मनोबल की तस्वीर सामने आई है. बिहार के हाजीपुर में अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं इस गोलीबारी में एक अन्य शख्स घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है. एक अन्य घटना में बिहार के जमुई जिले में चकाई थाना क्षेत्र के गुरूरबाद गांव में कथित माओवादियों के एक दस्ते ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में मंगलवार देर रात दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. इस हमले में एक महिला घायल हुई है.

One dead, one injured after being shot at by unidentified assailants in Hajipur Bihar. Police begin investigation. (Spot visuals) pic.twitter.com/5zyS8lfT30