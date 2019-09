बिहार: बाढ़ और बारिश से बेहाल हुआ पटना, अस्पतालों में भरा पानी, रेड अलर्ट जारी

पटना में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं. इस वजह से हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की तीन टीमें वहां तैनात हैं. इसके अलावा राहत कार्य के लिए और भी टीमें आने की संभावना है. मौसम विभाग ने पटना में भारी बारिश की संभावना के बीच रेड अलर्ट जारी किया है. सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से जाम की स्थिति बन गई है. बीते दो दिनों में कई ट्रेन कैंसल की गई हैं और कई लेट हैं. शहर के कई हिस्सों में लोगों ने शिकायत की है कि बीते दो दिनों से उनके यहां बिजली नहीं है.

बिहार-उत्तर प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी, अभी तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत

राज्य के कई बड़े हॉस्पिटलों में पानी भर गया है. नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पानी भरा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि मरीज अस्पताल में बेड पर बैठे हैं और चारों तरफ पानी भरा है. हॉस्पिटल में पानी भरा होने की वजह से मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं.

Patna Flooding - 4 This is famous NMCH (Nalanda Medical College and Hospital) Look at the condition of patients @alamgirizvi @DEBKANCHAN @SaurabhShahi6 @ajitanjum @anjanaomkashyap @kingofhell_IN @scaredindia @Aquib__Ameer @isaurabhshukla @Mr_Singh86_ pic.twitter.com/pq6rb4kWDj

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'पटना से भारी बारिश और बाढ़ की खबर आ रही है. आशा करता हूं आप सब सुरक्षित हों.'

Reports of heavy rainfall and flood like situation coming in from PATNA.hope all of you are safe!!!