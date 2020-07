बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में 'लाश' के बीच रहने को मजबूर लोग, वायरल हुआ VIDEO

देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से 11 लाख 18 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक करीब 27 हजार 500 लोगों की मौत हो चुकी है. बिहार में भी कोरोना के 27 हजार से ज्यादा मामले हैं और अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में हर दिन हजार से 1700 नए मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की बदहाली किसी सी छिपी नहीं है. चाहे बात राज्य की राजधानी पटना की ही क्यों न हो. जहां एक ओर केंद्रीय टीम पटना के दौरे पर थी, वहीं बिहार सरकार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज के वार्ड से एक और वीडियो सामने आया है. इसमें एक मृत व्यक्ति का शव रविवार से ही बेड पर रखा हुआ है और आस-पास मौजूद मरीज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अस्पताल प्रशासन इसे वार्ड से कब हटाएगा.



These shocking visuals ‘re fm NMCH Patna which ‘s designated COVID hospital ..and see the condition dead bodies lying for hours ..⁦@soniandtv⁩ ⁦@ndtvindia⁩ ⁦@Anurag_Dwary⁩ pic.twitter.com/b2PiPEp23L