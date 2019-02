बिहार में बोले PM मोदी- जो आग आपके दिल में है, वही मेरे दिल में भी है

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) रविवार को बिहार (Bihar)के लोगों को 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी. प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पटना हवाई अड्डा पहुंचे और यहां से सीधे बेगूसराय के बरौनी गए. यहां उन्होंने 33 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. पीएम यहीं पर 13,365 करोड़ की लागत से बनने वाले पटना में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया. इसके अलावा उन्होंने करीब एक दर्जन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरौनी में आयोजित समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद हैं.

पीएम मोदी ने बरौनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महसूस कर रहा हूं देशवासियों के दिल में कितनी आग है जो आग आपके दिल में है, वही मेरे दिल में है. इसके साथ ही पीएम बोले- आज हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है. इसमें पटना शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार समेत पूर्वी भारत का कायाकल्प करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गईं अनेक परियोजनाओं में से एक-प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना भी है. इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है. इसी योजना के पहले चरण में जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन के पटना-फूलपुर सेक्शन का लोकार्पण किया गया है. उन्होंने बताया कि जुलाई 2015 में मैंने इसकी आधारशिला रखी थी.

Prime Minister Narendra Modi in Barauni, Bihar: I pay my tributes to martyr Constable Sanjay Kumar Sinha from Patna and Bhagalpur's martyr Ratan Kumar Thakur who sacrificed their lives for the country. I express my sympathies with their families. pic.twitter.com/Wa8Fruh9fM