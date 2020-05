नीति आयोग की भविष्यवाणी पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल, कहा- देश को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद...

कोरोना के मामले फिलहाल कम होते नहीं नजर नहीं आ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या 86 हजार के करीब पहुंच चुकी है, ऐसे में इस विषय पर अब सियासी गहमा गहमी भी देखने को मिलने लगी है. प्रशांत किशोर ने नीति आयोग की एक भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए हैं. बता दें कि नीति आयोग ने 23 अप्रैल को अनुमान जाहिर किया था कि 16 मई तक देश में कोरोना के मामले शून्य हो जाएंगे. प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा कि 23 अप्रैल को नीति आयोग ने दावा किया था कि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 का फैलाव कम हुआ है और 16 मई तक मामले शून्य हो जाएंगे. लेकिन लेकिन राष्ट्र को इस तरह गुमराह करने के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद वही अधिकारी Covid प्रतिक्रिया टीम का नेतृत्व कर रहे हैं.

On April 23, NITI Aayog and GoI officials used this graph👇🏼to CLAIM slowing down of #Covid19 spread due to the #lockdown and even predicted ZERO case by May 16th!



But instead of being held ACCOUNTABLE for MISLEADING the nation the same guys continue to lead our #Covid response