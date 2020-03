बिहार : लंदन में रहने वाली JDU नेता की बेटी ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, पिता बोले- ये उसका फैसला

बिहार (Bihar Elections) में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी दल राजनीतिक गुणा-भाग में जुट चुके हैं. सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं. दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भी बिहार के सिंहासन पर कब्जा जमाने का दावा कर रही है. इस बीच एक महिला दावेदार इस चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है. उनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी (Pushpam Priya Choudhary) और वह JDU नेता विनोद चौधरी की बेटी हैं. मूल रूप से दरभंगा की रहने वालीं पुष्पम फिलहाल लंदन में रहती हैं.

पुष्पम प्रिया चौधरी ने बीते रविवार बिहार के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के पहले पन्ने पर इश्तेहार देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. पुष्पम ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है. उन्होंने अपनी पार्टी का नाम 'प्लूरल्स' बताया है. पार्टी की टैगलाइन 'जन गण सबका शासन' है. मिली जानकारी के अनुसार, वह इस पार्टी की अध्यक्ष हैं. पुष्पम ने इश्तेहार में अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है और अब वह बिहार वापस आकर राज्य को बदलना चाहती हैं.

Janata Dal (United) leader Vinod Choudhary on his daughter Pushpam Priya Choudhary declaring herself as Chief Minister candidate for Bihar 2020: She is adult and educated, this is her decision. Party will of course not support it if she is challenging top leader of the party. pic.twitter.com/eOHV4YMMz5