मुलायम सिंह यादव ने संसद में पीएम मोदी की तारीफ की तो राबड़ी देवी बोलीं- उनकी उमर हो गई है...

समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के बयान कि ' मेरी कामना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनें' पर सियासत गर्महै और इस पर अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तारीफ और उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना वाले मुलायम सिंह यादव के बयान पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया आई है. राबड़ी देवी ने कहा है कि मुलायम सिंह की बोली कोई मायने नहीं रखती है. बता दें कि 16वीं लोकसभा के संसद सत्र के आखिरी दिन मुलायम सिंह ने कहा था कि हमारी कामना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनें.

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने लोकसभा में पीएम मोदी को लेकर दिए गए मुलायम सिंह यादव के बयान पर कहा कि 'उनकी उमर हो गई है. याद नहीं रहता है कब क्या बोल देंगे. उनकी बोली का कोई मायने नहीं रखता है.' बता दें कि राबड़ी देवी रिश्ते में मुलायम सिंह यादव की समधिन लगती हैं.

इससे पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा, "उनके बयान (मुलायम सिंह यादव के लोकसभा में दिए बयान) के पीछे कोई कारण होना चाहिए, हालांकि उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी थीं, सत्तापक्ष हो या विपक्ष... बड़े हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन आशीर्वाद का अर्थ चुनाव जीत लेना नहीं होता... उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है. उनकी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं."

