नीतीश कुमार के 'आखिरी चुनाव' ऐलान के बाद आया कांग्रेस का रिएक्शन, सुरजेवाला ने कही ये बात

इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ''शुक्र है कि बिहार चुनाव के तीसरे चरण से पहले नीतीश जी ने हार मान ली. नीतीश जी और मोदी जी ने अतीत में किसी और की तुलना में बिहार को अधिक नुकसान पहुंचाया है. नीतीश बाबू को रिटायर होना चाहिए, वह महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के साथ अपने अच्छे अनुभव साझा कर सकते हैं.''

Thankfully, Nitish ji has conceded defeat before third phase of Bihar polls. Nitish ji & Modi ji have caused more harm to Bihar than anyone else in past. Nitish babu should retire, he can share his good experiences with Mahagathbandhan's CM candidate: Congress' Randeep Surjewala https://t.co/RkEzpcZrSKpic.twitter.com/cMBwcPcq1f