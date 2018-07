राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जय प्रकाश नारायण यादव ने संसद में पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में बारिश की बाद घुसे पानी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. आपको बता दें पटना में पिछले दो दिनों से हुई भारी बारिश के कारण यहां के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) के कुछ वार्ड सहित आईसीयू में पानी भर गया. पानी के साथ वहां आईसीयू तक में मछलियां तैरती नजर आईं. एनएमसीएच के अधीक्षक डॉ. चंद्रशेखर ने बताया कि जलजमाव के मद्देनजर औषधि विभाग के गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती मरीजों को सर्जिकल वार्ड के आईसीयू में स्थानांतरित किया गया है तथा पंप की मदद से पानी निकासी का काम किया गया.

Nitish Kumar’s model of development. ICU of NMCH is swimming in drain water, fishes seen in ICU. Mind you, you cant question Nitish Kumar as his conscience is fast asleep and snoring with BJP. https://t.co/XucX31lZvb