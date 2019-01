बिहार में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मछलियों की बिक्री पर लगी रोक

बिहार में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मछलियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने अगले 15 दिनों तक मछली की बिक्री पर रोक लगाई है. फिलहाल, यह रोक पटना में रहेगी. बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "पिछले दिनों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से बिक्री के लिए आईं मछलियों के नमूनों की जांच की गई थी. जांच में ये मछलियां खाने योग्य नहीं पाई गई थीं. ऐसी स्थिति में यह रोक लगाई गई है." उन्होंने बताया, "पटना के 10 अलग-अलग स्थानों से मछली के नमूने लेकर कोलकाता की एक लैब में जांच के लिए भेजे गए थे. इस जांच में 10 में से सात मामलों में फर्मेलिन और अन्य हानिकारक तत्व पाए गए थे." उन्होंने कहा कि फिलहाल यह रोक केवल पटना में 15 दिनों के लिए लगाई गई है, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग आगे का निर्णय लेगा. उन्होंने कहा, "इन दो राज्यों से आने वाली मछलियों के भंडारण और परिवहन पर भी रोक लगाई गई है. अगर आज से पटना नगर निगम क्षेत्र में कोई मछली बेचते पकड़ा जाता है तो उसे सात साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है." उन्होंने कहा, "इसके लिए पटना जिलाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है.

21 करोड़ में नीलाम हुई ये मछली, जानिए क्यों है इतनी खास

Sanjay Singh, Principal Secretary, Health, #Bihar: Sale of fish in Patna has been stopped for the next 15 days after high amount of formalin was found in 7 out of 10 fish samples and heavy metals like lead & cadmium were found in all 10 samples of fish collected in Patna. pic.twitter.com/EPOH0PJ6uZ