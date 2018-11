बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों को भी शौचालय बनाने के लिए दिया जाएगा पैसा : सुशील मोदी

'विश्व शौचालय दिवस' के मौके पर आयोजित 'बिहार स्वच्छता संकल्प' समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार अब गरीबी रेखा से ऊपर (APL) परिवार वालों को भी अपने बजट से शौचालय निर्माण हेतु राशि मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा है कि देश के 25 से ज्यादा राज्य खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं. शेष बचे केवल 7 राज्य जिसमें 80-85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. मोदी ने कहा कि सदियों से लोगों को खुले में शौच की आदत थी, इस प्रवृति को बदलना असंभव कार्य था जिसे विभाग ने संभव कर दिखाया. मिशन मोड में कार्य करने की केंद्र और राज्य सरकार की कृतसंकल्पता की वजह से यह संभव हुआ. सुशील मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं 22 मार्च "बिहार दिवस" से पूर्व पूरा बिहार खुले में शौच से मुक्त हो जाये. विभाग जिस तीव्र गति से कार्य कर रहा है, मुझे विश्वास है यह संकल्प पूरा हो जाएगा. गौरतलब है स्वच्छता अभियान के तहत मोदी सरकार 'खुले में शौच मुक्त' अभियान चला रही है. खुद पीएम मोदी इस अभियान को लेकर काफी गंभीर हैं और विश्व स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सोमवार को कहा कि पिछले चार वर्षो में उल्लेखनीय रफ्तार के साथ स्वच्छता का दायरा बढ़ा है. उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को लोगों का आंदोलन बताया. विश्व शौचालय दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘आज विश्व शौचालय दिवस है और हम पूरे देश में स्वच्छता एवं साफ-सफाई सुविधा बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं.'' मोदी ने कहा कि भारत में पिछले चार वर्षो में जिस उल्लेखनीय गति से स्वच्छता का दायरा बढ़ा है, उसको लेकर हमें गर्व है.

Today, on World Toilet Day, we reiterate our commitment towards enhancing cleanliness and sanitation facilities across the nation.



We in India take pride at the remarkable speed with which sanitation cover has increased in the last four years.