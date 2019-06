TCS जल्द पटना में खोलेगी सेंटर, पैदा होंगे रोजगार के अवसर 

आईटी फर्म टीसीएस जल्द ही बिहार की राजधानी पटना में अपना सेंटर शुरू करेगी. टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात की और भारत के डिजटल सेक्टर से जुड़े विषयों पर चर्चा की. केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी और बताया कि टीसीएस (टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज) जल्द ही पटना में अपना एक बड़ा केंद्र शुरू करने जा रही है. टीसीएस का ये केंद्र बिहार में किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी द्वारा किया गया पहला बड़ा निवेश होगा.

Chairman of Tata Sons Shri N. Chandrasekaran met me today. We had an enriching discussion on India's digital future.

I am delighted that soon TCS is starting a major centre in Patna. Investment by India's largest IT company in Bihar should promote IT investments in the state. pic.twitter.com/fyQc70W0vt