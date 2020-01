बिहार के दरभंगा जिले में मानव श्रृंखला के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शिक्षक की मौत

बिहार में 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान के साथ नशा-मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान के तहत रविवार को राज्यभर में मानव सीरीज बनाए जाने के दौरान यहां एक शिक्षक की मौत हो गई. दरभंगा जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि दरभंगा में मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बच्चों के साथ सड़क पर पहुंचे एक शिक्षक की मौत हो गई. मृतक शिक्षक की पहचान मोहम्मद दाऊद के रूप में की गई है, जो एक उर्दू स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे.



Darbhanga:A teacher died during formation of human chain in support of 'Jal,Jeevan,Hariyali',earlier today. DM Thiyagrajan SM says,"He suffered heart attack,while taking part in human chain. Body to be sent for postmortem.All required assistance will be given to his family"#Biharpic.twitter.com/nP71Mzm9iU