'बदलाव लाने वालों' के लिए कल नया ऑनलाइन मंच लॉन्च करेंगे तेजप्रताप यादव

जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तथा तेजप्रताप यादव बदलाव लाने वालों के लिए शुक्रवार को एक नया मंच लॉन्च करने जा रहे हैं, जबकि तीन महीने पहले उन्होंने अपने माता-पिता के नाम से एक राजनैतिक पार्टी का गठन किया था. बिहार के 30-वर्षीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को ट्वीट किया, "बदलाव के लिए तेज सेना से जुड़िए, जो एक बदलाव लाने वालों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है..." तेजप्रताप यादव ने RJD में दरकिनार किए जाने का दावा करते हुए आम चुनाव से पहले मार्च में लालू-राबड़ी मोर्चा लॉन्च किया था.

Join Tej Sena for change, an online platform for change makers. Launching on 28th June. pic.twitter.com/Y2ERUnkMsq