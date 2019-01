तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया नैतिक भ्रष्टाचार का 'भीष्म पितामह', कहा- उनके स्तर का कोई नहीं 

बिहार में नेता विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर ताबड़-तोड़ हमलों का दौर जारी है. उन्होंने (Tejashwi Yadav) अपने ताजा बयान में नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया है. तेजस्वी यादव ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया. उन्होंने (Tejashwi Yadav) लिखा कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई नहीं है जो नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के स्तर का हो. न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि नैतिक या समाजिक स्तर पर भी वह नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं. तेजस्वी (Tejashwi Yadav) ने आगे कहा कि आप नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को भी अभी भी अपनी गलती मानते नहीं देखेंगे. वह हमेशा अपनी गलतियों के लिए अपने सहयोगियों और विपक्ष को ही जिम्मेदार बताते हैं.

No one in Indian polity matches the standards of Nitish Kumar Ji. Not only he is politically, morally or socially scandalous but Bhishma Pitamah of moral corruption.



You will never find him accepting his blunders. He always blames partners as well as opponents for his mistakes. https://t.co/vB5WBNRzQm