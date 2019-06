वापस लौटे तेजस्वी यादव, ट्विटर पर लिखा- 'करा रहा था इलाज', बच्चों की मौतों पर भी दिया ये बयान

खास बातें तेजस्वी ने ट्विटर पर की वापसी गैरमौजूदगी की बताई वजह लिगामेंट और एसीएल की चोट का करा रहे थे इलाज

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) लोकसभा चुनाव के बाद पब्लिकली, मीडिया में और सोशल मीडिया पर दिखना बंद हो गए, जिसके बाद राजनैतिक गलियारे में विपक्ष उनपर सवाल उठाने लगे कि आखिर वह लोकसभा चुनाव के बाद कहां चले गए. इतना ही नहीं, बिहार में इंसेफेलाइटिस की वजह से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत के बावजूद उनका कोई भी बयान या ट्विटर पर ट्वीट नहीं आया. इस पर भी बिहार के विपक्ष दल के नेता निशाना साधना शुरू कर दिया था. शनिवार को तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर वापसी करते हुए एक साथ चार ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने अपनी गैरमौजूदगी के बारे में विस्तार से बताया.

Friends! For last few weeks I was busy undergoing treatment for my long delayed ligament & ACL injury. However, I'm amused to see political opponents as well as a section of media cooking up spicy stories. — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 29, 2019

तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, ''दोस्तों! पिछले कुछ हफ्तों से मैं लंबे समय से चल रही लिगामेंट और एसीएल की चोट के इलाज में व्यस्त था. हालांकि, अब मैं राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के एक वर्ग द्वारा बनाई जाने वाली मसालेदार स्टोरीज को देखने के लिए उत्सुक हूं.''

We are accountable to people who look for a socialist-secular and social justice alternative in us and wish to assure that we are very much here and the fight is on...Recent developments helped me study, scrutinize, analyse and appraise the things in a different way. — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 29, 2019

आरजेडी नेता तेजस्वी लिखा, ''हम उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, जो हम में एक समाजिक-धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के विकल्प के रूप में हमें देख रहे हैं. और हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और लड़ाई जारी है. हाल ही हुए घटनाओं ने मुझे अध्ययन, छानबीन, विश्लेषण और चीजों को मूल्यांकित करने में मदद करने का अलग नजरिया दिया है.''

Constantly following up the untimely loss of hundreds of poor kids due to AES. In this tragic moment asked party workers,leaders to visit affected families without getting into Photo-OP and MPs to raise it in Parliament & that's why PM responded. My Dear Bihar!I am very much here — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 29, 2019

उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''इंसेफेलाइटिस के कारण हुई 100 से अधिक गरीब बच्चों की मौत मामले में मैं लगातार फॉलो-अप ले रहा था. इस दुखद घटना में मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा था कि वह बिना फोटो खिंचवाए पीड़ित परिवारों के पास जाए. मैं अपने पार्टी के सांसदों से इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए कहा था, इसलिए प्रधानमंत्री ने जवाब दिया. मेरे प्यारे बिहारवासियों, मैं आपके साथ हूं.''

Since its birth RJD has been at the centre of poor peoples' struggle and that position is not lost only because of an electoral defeat. Wish to assure people of Bihar as well as our spirited cadre, we are going to fight with renewed commitment on everyday life issues of poor. — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 29, 2019

तेजस्वी ने आखिरी ट्वीट में कहा, ''अपने स्थापना के समय से ही आरजेडी गरीबों के संघर्ष का केंद्र रहा है और पार्टी ने चुनावी हार के साथ अपनी यह स्थिति नहीं खोई है. बिहार के लोगों के साथ-साथ अपने उत्साही कैडर को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम हर दिन गरीबों की जिंदगी से जुड़े मामलों में नए सिरे से पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ने जा रहे हैं.''

