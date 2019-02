बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र

बिहार में अपराधी और बदमाश इन दिनों कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं. इतना ही नहीं, सरेआम और दिनदहाड़े हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देकर सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को चिढ़ा रहे हैं. यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीएम को पत्र लिखा है और इस पर कुछ कदम उठाने की अपील की है.

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के मामले पर बीजेपी बचाव की मुद्रा में

तेजस्वी यादव ने लेटर ट्वीट किया और लिखा- बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर मेरा पत्र. 'क्राइम प्रिवेंशन 'के बजाय बिहार के सीएम आपराधिक संरक्षण में हैं. सीएम की भूमिका जनता की सुरक्षा की रक्षा करने की है, मगर दुर्भाग्य से, वह इस मुख्य कार्य को भूलते जा रहे हैं.'

My letter to Bihar CM Sh. Nitish Kumar Ji on deteriorating law and order situation in the state.



Rather than ‘Crime Prevention' Bihar CM is hell-bent on “Criminal Protection”. CM's role is to protect public safety but unfortunately, he seems to be forgetting this core function. pic.twitter.com/XYIbsJmozB